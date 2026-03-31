Hayati Misman’ın “Zamansız Formlar” adlı Solo Sergisi, Berna Demirhan küratörlüğünde Timora Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 28 Mart–25 Nisan 2026 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, bronz heykel, gravür ve resimlerden oluşan seçkisiyle formun zamanla kurduğu ilişkiyi disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alıyor.

Timora Sanat Galerisi ev sahipliğinde gerçekleşen, "Zamansız Formlar" İsimli Solo Sergiye ilgi yoğunken, etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Galeri Yöneticisi Berna Demirhan'ın satırbaşları şöyle: "Hayati Misman, yıllarca Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde akademisyenlik yapmış, öncesinde de Nazım Mert ile aynı dönemin birikimini yurt dışı eğitimiyle derinleştirerek taşıyan sanatçı; Mustafa Ayaz, Adnan Turhani ve Burhan Erol gibi önemli isimlerle aynı sanatsal yolculuğu paylaşmış güçlü bir isimdir." şeklinde konuştu.

Sanatta Belirsizlikten Doğan Yaratım Yolculuğu

Sanat eserlerine bir proje olarak nitelendirmeyen Sanatçı Hayati Misman'ın ifadeleri ise şöyle: "Resimlerim önceden kurgulanmış, sınırları çizilmiş çalışmalar değil; bir çizgiyle başlayan ve nasıl sonuçlanacağını benim de bilmediğim, geçmişimden geleceğime, eğitimimden deneyimlerime uzanan bir akış içinde kendiliğinden biçimlenen bir serüvendir. İmzayı atana kadar tamamlanmayan bu yolculukta, özellikle kadın figürü hayatımdaki derin anlamı nedeniyle eserlerimde önemli bir yer tutar." diye vurguladı.

Etkinlik Hayati Misman'ın eserleri üzerine soruları cevaplaması üzerine sona erdi.

Sanatçı Hayati Misman Kimdir?

Hayati Misman, nisan 1945'te Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya merkezde tamamladıktan sonra, 1961-1964 yılları arasında Akşehir Öğretmen Okulu'nda öğrenim gördü. 1964-1965 yılları arasında Erzincan/ Tercan'da ilkokul öğretmenliği yapmasının ardından, 1965- 1968 yılları arasında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünde okudu. Adnan Turani, Turan Erol, Nevide Gökaydın, Mürşide İçmeli ve Burhan Alkar gibi hocaların öğrencisi oldu.

Değerli Sanatçı Misman, 1970-1975 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığı bursla Almanya'ya gönderildi. Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde, Prof. Werner Kausch, Heinz Nickel, Hans Hilmann, Günther Kieser, Karl Oskar Blase ve Walter Rabe gibi dünyaca ünlü sanatçı hocaların öğrencisi oldu. "Grafik Tasarım" alanında ihtisas yaptı. 1975 yılında yurda döndü. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümü'nde göreve başladı. 1984 yılında sanatta yeterlilik aldı. 1987 yılında doçent oldu. 1987- 2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne geçti. Profesör oldu. 2006 yılında emekli oldu.

Zaman, Renk ve Figür Arasında Kurulan İçsel Denge

Hayati Misman’ın sanatında figür, doğa ve soyut unsurlar birbirinden ayrı değil, aynı varoluşun farklı yansımaları olarak ele alınır. Kadın figürleri özgürlük ve direnci simgelerken, kuşlar ve diğer formlar sanatçının içsel ritmini yansıtır. Renkler ve çizgiler, spontane ve dinamik bir şekilde birleşerek eserin temel yapısını oluşturur. Rastlantı ile kontrol arasındaki denge, kompozisyonların nihai halini belirlerken; hareket, zaman ve katmanlı anlatım izleyiciye çok boyutlu bir deneyim sunar. Gravür ve baskı tekniklerinde ise sabır, emek ve malzemeyle kurulan etkileşim öne çıkar; ortaya çıkan eserler yoğun bir sanatsal mücadelenin ürünü olur.