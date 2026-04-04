Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “irtikap” (kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması) suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Bolu Belediyesi binasına çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, belediye binasında geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Şubat’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerle ilgili süreçte önemli gelişmeler yaşandı. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı S.C.’nin de bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.