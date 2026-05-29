İstanbul istikametinde kamyon ve TIR geçişine saatli yasak

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram tatili sonrası oluşacak yoğun araç trafiğini yönetmek ve güvenli seyir ortamı sağlamak amacıyla önemli bir karar alındı. Bu kapsamda Anadolu Otoyolu, D-100 Karayolu ve D-750 Karayolu üzerinde İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişi belirli saat aralığında durdurulacak.

Uygulama çerçevesinde kamyon, çekici ve tanker sınıfındaki araçlar cumartesi günü saat 13.00’ten itibaren pazartesi günü saat 01.00’e kadar İstanbul yönünde seyredemeyecek. Kararın özellikle dönüş trafiğinde oluşabilecek yoğunluk, tıkanma ve riskleri azaltmaya yönelik olduğu belirtildi.

Amaç: Trafik güvenliği ve akışın sağlanması

Valilik açıklamasında, uygulamanın temel amacının vatandaşların bayram dönüşünü daha güvenli ve akıcı şekilde gerçekleştirmesi olduğu vurgulandı. Özellikle tatil sonrası aynı zaman diliminde yollara çıkan araç sayısındaki artışın, güzergâhlarda zaman zaman ciddi yoğunluk oluşturduğu ifade edildi.

Bu nedenle ağır vasıta trafiğinin kontrollü şekilde sınırlandırılmasıyla hem trafik sıkışıklığının azaltılması hem de olası kazaların önüne geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Bazı araçlara istisna tanınacak

Öte yandan düzenleme kapsamında tüm ağır vasıta trafiği tamamen durdurulmayacak. Bozulabilir gıda ürünleri, canlı hayvan, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt ve benzeri kritik yükleri taşıyan araçlara, zorunluluk halinde belirli koşullarda ve kısa süreli geçiş izni verileceği bildirildi.

Yetkililer, sürücülere alternatif güzergâhları kullanmaları ve özellikle dönüş saatlerinde dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, trafik kurallarına uyulmasının can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını hatırlattı.