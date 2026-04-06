Belediye tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar, kendi yaş gruplarına uygun kitaplarla buluşma fırsatı yakalarken, kitap değiş tokuşu sayesinde okuma alışkanlıklarını geliştirme imkânı buldu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik boyunca çocuklar yalnızca kitap alışverişi yapmakla kalmadı; aynı zamanda birlikte öğrenmenin ve paylaşmanın önemini de deneyimledi. Sosyal etkileşimi artıran şenlik, çocukların kitaplara olan ilgisini pekiştirdi.

Çankaya Belediyesi’nden yapılan paylaşımda, iki gün boyunca etkinliğe katılan tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür edilerek, bu tür organizasyonların devam edeceği belirtildi.