Pursaklar Belediyesi’ne bağlı tesiste öğrenciler, hem doğayı keşfetme hem de başkente özgü değerleri yerinde tanıma fırsatı buluyor. Bu kapsamda Altındağ Hafsa Sultan Anaokulu öğrencileri de Endemik Vadi’yi ziyaret ederek eğitici ve keyifli bir gün geçirdi.

Ziyaret sırasında çocuklar; Ankara’ya özgü endemik bitkilerin yanı sıra Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara Güvercinive Ankara Tavşanı gibi yerel hayvan türlerini yakından inceleme imkânı buldu. Böylece öğrenciler, başkentin doğal mirası hakkında bilinçlenirken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Endemik Vadi’nin çocukların gelişimi açısından önemli bir eğitim alanı olduğunu belirterek, “Endemik Vadimiz, öğrencilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Burası çocuklarımızın doğayı keşfettiği, çevre bilinci kazandığı önemli bir eğitim alanı. Gelecek nesillerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşan öğrenciler, doğayla iç içe bir ortamda öğrenmenin keyfini yaşarken, düzenlenen ziyaretlerin çocukların çevre bilinci kazanmasına katkı sağladığı ifade edildi.