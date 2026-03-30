Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, göreve gelişinin ikinci yıl dönümünde düzenlediği kapsamlı basın toplantısında, Çankaya’da hayata geçirilen projeleri ve hizmetleri kamuoyuyla paylaştı.

ÇANKAYA’DA 2 YILLIK HİZMET BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Ankara’daki gazetecilerle bir araya gelen Güner, belediyecilik anlayışlarının temelinde “halktan güç alan, halka yönelen ve halka hesap veren” bir yönetim modeli olduğunu vurguladı.

ŞEFFAF VE KATILIMCI BELEDİYECİLİK VURGUSU

Göreve adaylık sürecinden itibaren proje temelli bir anlayış benimsediklerini belirten Güner, iki yıl boyunca yapılan tüm çalışmaların vatandaş talepleri doğrultusunda şekillendiğini söyledi. Güner, “Yaptığımız tüm hizmetleri sadece burada değil, doğrudan vatandaşlarımızla da paylaşıyoruz. Açık, şeffaf ve denetlenebilir bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdik” dedi.

KENT LOKANTALARI VE SOSYAL DESTEKLER

Ekonomik zorluklar karşısında vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Güner, kent lokantalarının bu anlayışın en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti. Uygun fiyatlı yemek hizmetiyle binlerce yurttaşa ulaşıldığını söyledi.

EMEKLİLERE ÖZEL HİZMETLER

Emeklilere yönelik projelere ayrı bir başlık açan Güner, Çankaya’da 8 farklı noktada emekli lokali açıldığını açıkladı. Ayrıca bayram destekleri, sosyal etkinlikler ve eğitim programlarıyla emeklilerin yaşam kalitesinin artırıldığını ifade etti.

EVDE TEMİZLİK VE YAŞLI HİZMETLERİ

65 yaş üstü ve yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik evde temizlik hizmetinin başlatıldığını belirten Güner, Alzheimer hastaları için takip sistemleri ve yaşlı gündüz yaşam merkezinin de hayata geçirileceğini duyurdu.

GENÇLİK MERKEZİ VE YURT PROJELERİ

Gençlere yönelik yatırımlar kapsamında modern bir gençlik merkezi açıldığını belirten Güner, 100 kişilik kız öğrenci yurdunun da hizmete alındığını açıkladı.

ÜCRETSİZ EĞİTİM VE DİJİTAL DESTEK

Çankaya Akademi ile öğrencilere ücretsiz kurslar verildiğini ifade eden Güner, dijital eğitim platformlarıyla gençlerin eğitimde fırsat eşitliğine erişiminin artırıldığını söyledi.

KADINLARA VE AİLELERE DESTEK

Kadın danışma merkezlerinin güçlendirildiğini belirten Güner, şiddet mağduru kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara psikolojik ve hukuki destek verildiğini ifade etti. Ayrıca çocuklu aileler için gündüz bakımevleri, oyuncak kütüphanesi ve süt desteği gibi sosyal projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

