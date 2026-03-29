Çocuk Hakları Gönüllüleri Derneği’nin kolaylaştırıcılığında düzenlenen etkinlikte, çocuk hakları alanında faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve gönüllü ağlar da sürece katkı sundu. İlk buluşma, çocukların yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar Görüşlerini Paylaştı, Çözüm Önerileri Geliştirdi

9-17 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, katılımcılar yaşadıkları çevreye ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Çocuklar, ihtiyaçlarını ifade ederken aynı zamanda çeşitli çözüm önerileri de sundu. Böylece, karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenmeleri için önemli bir adım atılmış oldu.

Toplantıda ayrıca çocukların sadece dinlenen değil, aynı zamanda katkı sunan bireyler olarak sürece dahil edilmesi hedeflendi ve çocuk odaklı bir çalışma ortamı oluşturuldu.

Çalışmalar Düzenli Olarak Sürdürülecek

Çocukların yaşadıkları çevreye karşı sorumluluk bilinci kazanmalarını amaçlayan Çocuk Meclisi’nin çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği belirtildi. Yetkililer, çocukların hak temelli katılımını kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurgularken, bir sonraki toplantının Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde geniş katılımla yapılacağını açıkladı.