Ankara’nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Beypazarı-Ankara kara yolunun 8’inci kilometresinde bulunan Azmak mevkisinde gerçekleşti. Yunus Kılıç (55) yönetimindeki 06 CEB 769 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BF 0954 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Yunus Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan toplam 4 kişi, ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.