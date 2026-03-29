“Doktor Başka Hayatta” dizisinin senaristi Pınar Bulut, projeye veda ettiğini açıkladı. Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği yapımın yeni senaristleri ise Aksel Bonfil ve Anıl Can Beydilli oldu.

Başrollerde İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nu buluşturan dizide, yeni senarist ekibi 6’ncı bölüm itibarıyla hikâyeyi devralacak.

Dass Yapım imzası taşıyan dizi, yarın akşam 4’üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta farklı konuk oyuncuların yer aldığı yapım, yayınlandığı günden bu yana dikkat çekiyor.