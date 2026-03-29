İKO tarafından uzun süren altyapı çalışmaları ve testlerin ardından hayata geçirilen uygulama, kuyumculuk sektörüne dair pek çok hizmeti tek bir çatı altında topluyor. Harita üzerinden İKO üyesi kuyumcuların altın alış-satış fiyatları takip edilebildiği gibi, İKO Güvence Etiketi, GLT Sorgu, MYK-Ustalık Belgesi, Rehber ve Yakındaki Kuyumcular sekmeleriyle kullanıcılar birçok hizmete kolayca erişebiliyor.

“İKO Güvence Etiketi ile E-Ticarette Güven Artıyor”

İKO Başkanı Mustafa Atayık, uygulamanın kuyumcuların mali yükümlülükleri ve sektöre yönelik düzenlemeler konusunda esnafa rehberlik ettiğini belirtti. Atayık, özellikle İKO Güvence Etiketi sayesinde sahtecilik ve aldatıcı satışların önüne geçildiğini vurguladı:

"Altın fiyatları yükseldiğinde suistimaller oluyor. Kuyumcu olmayan kişiler vatandaşlarımıza yönelik aldatıcı satışlar yapıyor. İKO Güvence Etiketi gerçekten çok önemli bir görev üstleniyor. E-ticarette vatandaşlarımız internetten altın alırken bu etiketi talep etmeliler."

Zerger App ile Bölge Bölge Güncel Fiyat Takibi

Uygulama, kullanıcıların gittikleri şehre veya ilçeye göre anlık altın fiyatlarını gösteriyor. Atayık, uygulamanın fiyat farklılıklarını şu sözlerle açıkladı:

"Fiyatlar şehir şehir, ilçe ilçe değişiyor. Kapalıçarşı’yı açarsanız onun fiyatlarını görürsünüz. Her bölgenin yetkili temsilcisi fiyatları kendi bölgesine göre ayarlıyor."

Kuyumculukta Dijitalleşmeye Yeni Kapılar

Zerger App sadece altın fiyatlarını takip etmeye değil, sektördeki diğer ihtiyaçlara da çözüm sunuyor. Dijital satış ve e-fatura hizmeti, iş arayan veya iş vermek isteyenler için fırsatlar ve mağazaların harita üzerinden takibi gibi özellikler uygulamada bir arada bulunuyor.

Atayık ayrıca, televizyon ekranlarında görülen altın fiyatları ile kuyumculardaki fiyat farkının vatandaşları yanıltabildiğini belirterek, Zerger App sayesinde bu sorunun da ortadan kalkacağını ifade etti:

"Haber kanalları genellikle has altın fiyatlarını alıyor. İşçilik maliyeti eklenmeyince gram altındaki ekran fiyatı ile serbest piyasa fiyatı arasında 300-400 TL fark oluşabiliyor. Bu da tartışmalara neden oluyor."

Zerger App, altın ve mücevher alışverişinde güvenli bir rehber olmasının yanı sıra, sektörde dijital dönüşümün de önemli bir adımı olarak öne çıkıyor.