Suzuka ile aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 53 tur üzerinden koşuldu. Pole pozisyonundan başlayan Antonelli, 1 saat 28 dakika 3.403 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçti.

19 yaşındaki İtalyan pilot, bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, pilotlar klasmanında 72 puanla zirveye yerleşti. Antonelli ayrıca Formula 1 tarihinde şampiyona liderliğine yükselen en genç sürücü olarak önemli bir rekora imza attı.

Yarışta McLaren pilotu Oscar Piastri, liderin 13.722 saniye gerisinde ikinci olurken, Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ise 15.270 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

Sezonun önceki etapları olan Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’lerinin güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından Formula 1 heyecanı, 3 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Miami Grand Prix ile devam edecek.

Pilotlar Klasmanı (İlk 5):

Kimi Antonelli (İtalya): 72 puan George Russell (Büyük Britanya): 63 puan Charles Leclerc (Monako): 49 puan Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 41 puan Lando Norris (Büyük Britanya): 25 puan

Takımlar Klasmanı (İlk 5):

Mercedes: 135 puan Ferrari: 90 puan McLaren: 46 puan Haas F1 Team: 18 puan Alpine F1 Team: 16 puan

Aynı puana sahip Red Bull Racing ise sıralamada altıncı basamakta yer aldı.