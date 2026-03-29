2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, 31 Mart Salı günü oynanacak kritik mücadeleyi kazanması halinde 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

Yarı finalde Romanya’yı Ferdi Kadıoğlu’nun attığı golle 1-0 mağlup eden milliler, finalde Slovakya’yı eleyen Kosova’nın rakibi oldu. Kritik karşılaşma, Türk futbolu adına yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

A Milli Futbol Takımı, son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası’nda boy göstermiş ve turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarih yazmıştı. Şenol Güneş yönetimindeki kadro, Brezilya’ya yarı finalde elense de üçüncülük maçında Güney Kore’yi mağlup ederek büyük bir başarı elde etmişti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, 2026 yolunda E Grubu’nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele etti. Grubu 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye, play-off oynama hakkı kazandı.

Kadrodaki genç oyuncular da dikkat çekiyor. 2002 Dünya Kupası oynandığında henüz doğmamış Arda Güler, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy gibi isimler, bu tarihi yolculukta önemli rol üstleniyor.

Öte yandan Kosova Milli Takımı’nda Türkiye’den tanıdık isimler yer alıyor. Vedat Muriç ve Milot Rashica gibi oyuncular, rakibin en önemli kozları arasında bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı, tarihinde daha önce 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası’na katılmış, 2002’de elde ettiği üçüncülükle Türk futbolunun en büyük başarısını yakalamıştı.