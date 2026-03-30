Tuba Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı Sultana filminin ilk fragmanı yayınlandı. Erdi Işık’ın kaleme aldığı, Ali Kemal Güven’in yönetmenliğini üstlendiği film, “Sultana” adlı gece kulübünde çalışan 7 direk dansçısı kadının hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

Vizyon öncesi festival yolculuğuna hazırlanan film gündemdeki yerini korurken, sosyal medyada dolaşıma giren bir görsel ise tartışma yarattı.

Fotoşop İddiası Gündem Oldu

Fragmandan alınan kare üzerinde oynama yapıldığı ve Tuba Büyüküstün’ün koltuk altına dijital müdahaleyle kıl kökleri eklendiği ortaya çıktı. Etkileşim amacıyla yapılan bu düzenleme, kısa sürede sosyal medyada yayılarak gerçek sanıldı.

Söz konusu sahte görsel, çok sayıda yorum alırken çeşitli forumlarda “Tuba Büyüküstün’ün koltuk altları” başlığıyla içerikler oluşturuldu. Bazı sosyal medya hesaplarının ise fotoşoplu kareyi yeniden düzenleyerek paylaşmaya devam ettiği görüldü.

Gerçeği yansıtmayan görüntüye rağmen tartışmaların büyümesi, sosyal medyada manipülatif içeriklerin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.