Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başlattığı “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Farklı Çankaya Evleri’nde gerçekleştirilen programlar, katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

Kadınların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen belediye, alanında uzman kurumlarla iş birliği yaparak hem hukuki hem de sağlık alanında bilinçlendirme faaliyetlerine imza atıyor. Bu kapsamda düzenlenen seminer ve atölyelerde önemli konular ele alındı.

KADIN HAKLARI MASAYA YATIRILDI

Bademlidere Çankaya Evi’nde düzenlenen “Haklarımız Atölyesi”, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Atölyede kadınların sahip olduğu yasal haklar, hukuki süreçlerde izlenmesi gereken yollar ve hak ihlallerine karşı alınabilecek önlemler detaylı şekilde anlatıldı. Katılımcılar, günlük hayatta karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.

KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME

Karapınar Çankaya Evi’nde düzenlenen sağlık semineri de dikkat çekti. Başkent Üniversitesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Sare Mıhcıokur’un katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte kadın sağlığına dair önemli başlıklar ele alındı.

Seminerde özellikle menopoz sürecine vurgu yapılarak, bu dönemin kadın yaşamının doğal bir evresi olduğu ifade edildi. Fiziksel ve psikolojik değişimlerin doğru bilgiyle daha sağlıklı yönetilebileceği belirtilirken; sıcak basmaları, uyku sorunları, kemik sağlığı ve ruhsal değişimler gibi konularda kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, uzman isme sorularını yöneltme fırsatı da buldu.