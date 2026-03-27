5,8 kilometre uzunluğundaki Suzuka Pisti’nde gerçekleştirilecek yarış, toplam 53 tur üzerinden koşulacak. Sıralama turları 28 Mart Cumartesi günü TSİ 09.00’da yapılırken, büyük yarış 29 Mart Pazar günü TSİ 08.00’de start alacak.

Mercedes Fırtına Gibi Başladı

Sezonun ilk iki yarışına damga vuran Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, hem pilotlar hem de takımlar klasmanında zirvede yer alıyor. İngiliz pilot George Russell ve genç İtalyan yetenek Kimi Antonelli, sezonun ilk iki yarışını kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Pilotlar Klasmanında İlk 5

George Russell – 51 puan Kimi Antonelli – 47 puan Charles Leclerc – 34 puan Lewis Hamilton – 33 puan Oliver Bearman – 17 puan

Takımlar Klasmanında İlk 5

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team – 98 puan Scuderia Ferrari – 67 puan McLaren Formula 1 Team – 18 puan Haas F1 Team – 17 puan Red Bull Racing – 12 puan

Gözler Suzuka’da

Teknik yapısı ve hızlı virajlarıyla bilinen Suzuka Pisti, pilotların yeteneklerini en üst seviyede test eden parkurlar arasında yer alıyor. Özellikle şampiyona lideri Russell ile Antonelli arasındaki rekabet, Japonya’da daha da kızışacak gibi görünüyor.

Sezonun kaderini şekillendirebilecek bu kritik yarışta, Ferrari ve diğer takımların Mercedes üstünlüğünü kırıp kıramayacağı ise merak konusu.