Kış mevsimini Afrika’nın sıcak bölgelerinde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden yola koyuldu. Üreme alanlarına ulaşmak üzere Balkanlar ve Avrupa ülkelerine doğru ilerleyen leylekler, göç rotası üzerinde bulunan Türkiye’de de mola veriyor.

Bu kapsamda göç eden leylek sürüleri, Trakya hattını kullanarak Kırklareli’nin Vize ilçesi yakınlarına ulaştı. Yorulan kuşlar, bölgedeki tarım arazilerine inerek kısa süre dinlendi.

TARLALARDA TOPLU HALDE GÖRÜLDÜLER

Onlarca leyleğin ayçiçeği ekili tarlalarda bir araya gelerek beslendiği görüldü. Toplu haldeki bu görüntüler, köy halkının da ilgisini çekti.

Çavuşköy Muhtarı Faruk Özköse, son günlerde leylek hareketliliğinin arttığını belirterek, “Yaklaşık bir haftadır sürüler halinde köyümüzün üzerinden geçiyorlar. Zaman zaman da burada konaklıyorlar” dedi.

“BAHARIN GELDİĞİNİ ONLARLA ANLIYORUZ"

Her gün binlerce leyleğin göç güzergahı üzerinde köyden geçtiğini ifade eden Özköse, leyleklerin gelişinin baharın habercisi olduğunu söyledi. Özköse, doğanın canlanmasını leyleklerin dönüşüyle birlikte hissettiklerini dile getirdi.