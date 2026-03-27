Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 düşüşle 12.727,06 puandan tamamlamıştı. Yeni işlem gününde ise toparlanma sinyalleri öne çıktı.
Bankacılık ve Holding Endekslerinde Artış
Açılış verilerine göre:
- Bankacılık endeksi yüzde 0,47
- Holding endeksi yüzde 0,51
oranında değer kazandı.
Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile madencilik olurken, en çok gerileyen sektör ise yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Küresel Piyasalar Karışık Seyrediyor
Küresel piyasalarda ise belirsizlikler devam ediyor. Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin beklenenden uzun sürmesi, piyasalarda karışık bir görünüm oluşturuyor. Bu durum, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.
Gözler Kritik Verilerde
Analistlere göre bugün piyasaların odağında şu veriler yer alıyor:
- Yurt içinde: Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri
- Yurt dışında: İngiltere perakende satış verileri ve ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
Teknik Seviyeler Ne Diyor?
Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 için önemli seviyeleri şöyle değerlendiriyor:
- Direnç: 12.900 ve 13.000 puan
- Destek: 12.800 ve 12.700 puan
Endeksin 12.800 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması, yükselişin devamı açısından kritik önem taşıyor.