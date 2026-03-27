Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Çakırdere köyünde gece saatlerinde yaşanan silahlı olayda iki kardeş yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, saat 03.30 sıralarında Eren H. ile kardeşi Yavuz H. arasında Fırat K. ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüşürken Fırat K., yanında bulunan silahla iki kardeşe ateş açtı.

Silah seslerini duyan köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren H. ve Yavuz H.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMADI

Hayatını kaybeden kardeşlerden Eren H.’nin cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Fırat K.’nin yakalanması için jandarma ekiplerinin bölgede geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.