ARDAHAN Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Türkiye ile Gürcistan arasındaki geçişlerde zorunlu sağlık sigortası uygulamasının 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı. Demirci, yeni uygulamanın iki ülke arasındaki ticaretin yapısında önemli değişiklikler yaratacağını vurguladı.

Uzun yıllardır yalnızca kimlik kartıyla yapılan Türkiye–Gürcistan geçişlerinde, Gürcistan hükümetinin aldığı kararla seyahat ve sağlık sigortası zorunluluğu getiriliyor. 2026’da başlayacak uygulamanın özellikle sınır ticaretiyle geçimini sağlayan illeri doğrudan etkilemesi bekleniyor.

“Kısa vadede fiyatlara ve ticaret hacmine yansıması kaçınılmaz”

Ardahan ve Kars’ın sosyo-ekonomik yapısında sınır ticaretinin büyük payı bulunduğunu belirten Demirci, şunları söyledi:

“2026’da başlayacak zorunlu sağlık sigortası uygulaması, Türkiye-Gürcistan ticaretinde yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır. Bu dönüşümün Ardahan için fırsata mı yoksa maliyeti yüksek bir soruna mı dönüşeceği, uygulamanın sahadaki yönetimine bağlıdır. Özellikle mikro ve orta ölçekli ticaret bu süreci doğrudan hissedecek. Sigorta primleri, prosedürler ve bürokrasi lojistik maliyetlere yeni bir kalem ekleyecek. Bu nedenle kısa vadede fiyatlara ve ticaret hacmine yansıması kaçınılmazdır.”

Demirci, uygulamanın amacının sürücüler, nakliyeciler ve iş insanlarının acil sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına almak olduğunu belirterek, insan sağlığını önceleyen bu yönüyle düzenlemenin olumlu bir adım olduğuna dikkat çekti.

Türkgözü ve Aktaş kapıları için kritik uyarı

Türkgözü ve Aktaş gümrük kapılarının bölge ekonomisinin can damarı olduğunu vurgulayan Demirci, sigorta primlerinin makul seviyelerde belirlenmesi gerektiğini söyledi. İlk dönemde sigorta kontrol mekanizmalarının geçiş sürelerini uzatabileceğini kaydeden Demirci, bunun küçük esnaf ve nakliyeciler için maliyet artırıcı bir etki yaratabileceğini ifade etti.

“Sigorta primleri düşük hacimli ticaret yapan işletmelerde oransal olarak daha yüksek bir baskı oluşturabilir. Ancak bu uygulama, sınır geçişlerinde kayıt dışılığı azaltarak devlet gelirlerini artırabilir ve düzenli çalışan işletmelerin rekabet gücünü koruyabilir” diyen Demirci, dijital doğrulama sistemlerinin hızlı çalışmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

ATSO’dan kademeli geçiş ve indirim talebi

ATSO olarak süreci yakından takip ettiklerini belirten Demirci, şu talepleri üst makamlara ilettiklerini açıkladı:

Sigorta primlerinin bölge ticaretinin gerçekleri dikkate alınarak makul seviyelerde belirlenmesi,

Küçük ölçekli işletmelere yönelik kademeli geçiş veya indirimli prim uygulanması,

Türkgözü ve Aktaş sınır kapılarında dijital altyapının güçlendirilmesi ve doğrulama süreçlerinin hızlandırılması.

Demirci ayrıca, uygulama başlamadan önce esnaf ve nakliyecilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmesinin önemine işaret ederek, “Sınır ticareti bölgemizin sosyal ve ekonomik omurgasıdır. Bu omurgayı güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.