Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenen Hanuka (Yahudi Bayramı) etkinliği silahlı saldırıyla kana bulandı. Dünyaca ünlü Bondi Beach’te gerçekleştirilen ve “Chanukah by the Sea” adıyla bilinen kutlamalar sırasında yaşanan saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Avustralya polisi olayı terör saldırısı olarak değerlendirdi.

İki saldırgan kalabalığı hedef aldı

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, etkinlik alanında toplanan kalabalığa iki silahlı saldırgan tarafından ateş açıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu, hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis: “Terör olayı”

New South Wales Polisi, saldırının Yahudi topluluğunu hedef alması nedeniyle nefret suçu ve terör kapsamında soruşturulduğunu duyurdu. Güvenlik güçleri, saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiğini, diğerinin ise yaralı olarak gözaltına alındığını açıkladı. Olayla bağlantılı olabilecek başka şüpheliler ve ihtimaller de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Bondi Beach’te panik ve kaos

Görgü tanıkları, silah seslerinin ardından bölgede büyük panik yaşandığını, insanların can havliyle kaçıştığını aktardı. Olay anına ait bazı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, polis halktan Bondi Beach çevresinden uzak durmalarını istedi.

Uluslararası tepkiler

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırıyı sert bir dille kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. İsrail başta olmak üzere birçok ülkeden liderler de antisemitizm ve nefret temelli şiddete karşı ortak duruş çağrısı yaptı.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri saldırının planlanma süreci, faillerin bağlantıları ve olası terör örgütü ilişkileri üzerinde kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Yetkililer, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği uyarısında bulundu.