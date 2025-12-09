Gölbaşı Belediyesi tarafından Mogan Gölü’nün Sahil Caddesi kıyısında yürütülen temizlik çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yapılan uygulamaların gölün geleceği açısından önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Doğa odaklı çalışmalarına devam eden Gölbaşı Belediyesi, ilçenin en değerli doğal alanlarından olan Mogan Gölü’nde yenileme sürecini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Sukesen Deresi’nin göle döküldüğü noktada tamamlanan 1. etap uygulamasının ardından, 2. etap olarak planlanan Sahil Caddesi kıyısındaki temizlik çalışmaları da başarıyla sonuçlandırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle yürütülen projede, göl tabanında biriken çamur, plastik, metal ve organik atıklar temizlendi. Çalışma alanına zarar verilmemesi için oluşturulan 300 metrelik temiz taş platform sayesinde, gölden 40 bin metreküpten fazla çamur ve atık çıkarıldı.

Temizlik işlemlerinin ardından Mogan Gölü’nde ekosistemin yeniden canlanmaya başladığı gözlemlendi. Su sirkülasyonunun artması ve oksijen seviyesinin yükselmesiyle birlikte kötü koku ortadan kalkarken, kuş popülasyonu, su canlıları ve kıyı bitki örtüsünde iyileşme görüldü.