İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Akpınar ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması çalışma yaptı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Akpınar ilçe merkezine yakın bir ikamette saklanan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K'yi Çiçekdağı'nda bir ikamette yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.