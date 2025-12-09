Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Boubon’un kayıp imparatoru ülkemize dönüyor” sözleriyle sürecin Türkiye adına büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Bronz İmparator Heykelinin İadesinde Kritik Adım

Bakanlık açıklamasına göre, Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan bronz imparator heykeli ile Düver kökenli pişmiş toprak levhaların iade süreci başarıyla tamamlandı.

ABD’de yürütülen savcılık ve güvenlik soruşturması, heykeli satın alan koleksiyoner Aaron Mendelsohn hakkında tutuklama kararı çıkmasına yol açtı ve bu karar, eserin Türkiye’ye dönüşünde belirleyici oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Birimi ile koordineli çalışarak, heykelin teslimi için tüm prosedürleri sonuçlandırdı.

28 Tarihi Eser Daha Türkiye’ye Getiriliyor

Bronz imparator heykelinin yanı sıra, Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının Metropolitan Sanat Müzesi’nden iadesi de tamamlandı. Köken araştırmalarında eserin İstanbul Samatya’daki Meryem Ana Peribleptos Manastırı’ndan çıkarıldığı belirlendi.

Ayrıca hukuki süreçleri daha önce tamamlanan 28 eser, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından ABD makamlarından teslim alındı. Bu eserler arasında Boubon kökenli parçalar, Düver kökenli Arkaik dönem pişmiş toprak levhaları ve Roma dönemine ait mermer Demosthenes başı bulunuyor.

“İade Etmeseydi Tutuklanacaktı”

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sürece ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Boubon’un kayıp imparatoru ülkemize dönüyor. Bronz imparator heykelinin iadesi, kültürel mirasımızın izinde tüm dünyada yürüttüğümüz etkin mücadelenin en güçlü örneklerindendir. Heykeli yasa dışı yollarla satın alan ABD’li koleksiyoner, iade etmeyi kabul etmeseydi tutuklanacaktı. İade kararıyla cezaevine girmekten kurtuldu. Bu durum, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığımızın uluslararası alanda da kabul gördüğünü göstermektedir.”

Bakan Ersoy, imparator heykeliyle birlikte Demosthenes mermer başı ve Düver kökenli pişmiş toprak tabletlerin de Türkiye’ye getirileceğini ifade etti.