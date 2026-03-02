Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçenin dört bir yanında hissettirmeye devam ediyor. Başkan Odabaşı, gece boyunca görev yapan çalışanlar ile sahur vakitlerinde seyahat eden vatandaşlara sahurluk ikramında bulundu.

Sahur saatlerinde gerçekleştirilen ikram programında Odabaşı, çalışanlarla ve yolcularla bir araya gelerek sohbet etti, Ramazan aylarını tebrik etti. Yapılan ikramlar, gece mesaisindeki personele ve yolda olan vatandaşlara moral kaynağı oldu.

Gece mesaisine destek

İlçede hayatın kesintisiz devam etmesi için gece boyunca görev yapan emekçileri unutmayan Odabaşı, sahur vakti dağıtılan ikramlarla dayanışma örneği sergiledi. Çalışanlar, bu anlamlı ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini dile getirirken, sahurda yapılan küçük bir ikramın bile büyük bir motivasyon sağladığını ifade etti.

“Birlik ruhunu her an canlı tutacağız”

Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Odabaşı, bu özel zaman diliminde dayanışmanın daha da güçlendiğini belirtti. Sahurda görev yapan ya da yolda olan vatandaşların yanında olmak istediklerini vurgulayan Odabaşı, şunları kaydetti:

“Ramazan, gönüllerin buluştuğu, yardımlaşmanın en yoğun şekilde yaşandığı müstesna bir aydır. Gece çalışan, emek veren ve sahur vakti yolda olan hemşehrilerimizi yalnız bırakmak istemedik. Bu şehirde hayat 24 saat devam ediyor ve buna katkı sunan herkes bizim için çok değerli. Ramazan’ın bereketini sadece sofralarda değil, gönüllerde de yaşatmayı sürdüreceğiz.”

Odabaşı, Gölbaşı’nda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların Ramazan boyunca devam edeceğini de sözlerine ekledi.