Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmesi hem de kişisel gelişimlerine katkı sunulması amacıyla kapsamlı bir etkinlik takvimi oluşturdu. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın talimatlarıyla hayata geçirilen programlar, çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi görüyor.

Bu kapsamda 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu ücretsiz olarak hizmet verirken, Çocuk Şenliği de renkli içerikleriyle çocuklarla buluştu. Etkinliklerin düzenlendiği alanlarda yoğunluk yaşandığı gözlemlendi.

Buz Pateni ve Tırmanma Salonu Ücretsiz Açıldı

Etkinlik programı çerçevesinde 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu, 6–18 yaş grubundaki çocuklara 1 Şubat Pazar gününe kadar ücretsiz olarak kapılarını açtı. Her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veren tesisten yararlanmak isteyenlerin 0312 485 54 43 ve 0312 485 53 25 numaralı telefonlardan randevu alması gerekiyor.

Çocuk Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oluyor

Gölbaşı Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen Çocuk Şenliği, 19–30 Ocak tarihleri arasında Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Şenlik, her gün 13.00–17.00 saatleri arasında çocukları ağırlıyor.

Şenlik kapsamında yağlı boya, kara kalem, kumlama, çini sanatı, kokulu taş ve yüz boyama atölyeleri düzenlenirken; mangala, 3 taş–9 taş oyunları, kule oyunu, koordinasyon parkurları, şişme oyun alanları, top havuzu ve uzay çadırı çocuklara keyifli anlar yaşatıyor.

Gösterilerle Eğlence Zirveye Çıkıyor

Etkinlik alanında sihirbaz, bilim, balon ve bubble show gösterileri, animasyon ekipleri, jonglör ve ateş gösterileri ile maskot karşılama etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Şenlik boyunca çocuklara çeşitli ikramlar da sunuluyor.

Başkan Odabaşı: “Çocukların Mutluluğu En Büyük Kazancımız”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, düzenlenen etkinliklerin çocukların çok yönlü gelişimini desteklemeyi hedeflediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Çocuklarımızın tatil dönemini ekran başında değil; sporla, sanatla ve sosyal etkinliklerle geçirmesini istedik. Üreten, paylaşan ve birlikte vakit geçirmeyi öğrenen çocuklar geleceğe daha güçlü hazırlanır. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak bugünü olduğu kadar yarını da planlıyor, çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan projeleri hayata geçiriyoruz. Onların yüzündeki gülümseme, ailelerimizin memnuniyeti ve ilçemizde hissedilen bu pozitif atmosfer doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Tüm ailelerimizi çocuklarıyla birlikte etkinliklerimize davet ediyorum.”