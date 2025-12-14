Konya’nın Kadınhanı ilçesinde 4 TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya–Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı mevkisinde, Karayolları Denetim İstasyonu girişinde meydana geldi. Yük tonajı ölçümü yapılan noktada 4 TIR’ın art arda çarpışması sonucu zincirleme kaza oluştu.

Kazanın ardından bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre TIR sürücülerinden biri olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi ile Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden sürücünün TIR kabininde sıkıştığı, cansız bedeninin çıkarılması için vinç yardımıyla çalışma başlatıldığı bildirildi. Ekiplerin kazaya karışan sürücülerin kimliklerini belirleme ve kazanın nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.