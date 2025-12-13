Ankara’da yaşayan R.S., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini Vodafone müşteri temsilcisi olarak tanıtan şüpheliler, R.S.’yi cep telefonundan arayarak 1.500 TL tutarında ödenmemiş faturası bulunduğunu öne sürdü.

Şüpheliler, borcun kapatılması için R.S.’nin cep telefonuna gönderilecek onay mesajının kabul edilmesini istedi. Mesajı onaylamadığı takdirde borcun devam edeceğini belirten şüpheliler, R.S.’nin durumu fark edip onay vermemesi üzerine telefonu kapattı.

Yaşanan durum sonrası Vodafone müşteri hizmetlerini arayan R.S., görüştüğü yetkililerden aramanın yapıldığı numaranın kuruma ait olmadığı bilgisini aldı. Yapılan kontrolde R.S. adına herhangi bir ödenmemiş fatura ya da borç kaydı bulunmadığı da teyit edildi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Olayın, son dönemde artan telefon dolandırıcılığı yöntemlerinden biri olduğu değerlendirilirken, vatandaşların benzer aramalara karşı dikkatli olması istendi.