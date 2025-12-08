Özellikle Avrupa’da forma süresinin azalması ve Fenerbahçe’nin kanat-sol bek bölgesine takviye arayışında olması, bu ihtimali yeniden gündeme taşıdı.

Neden Ferdi Kadıoğlu – Fenerbahçe İddiaları Yeniden Konuşuluyor?

Ferdi, Fenerbahçe’den ayrılmadan önce takımın en istikrarlı ve en çok gelişim gösteren oyuncularından biriydi.

Son haftalarda spor basınında şu bilgiler öne çıkıyor:

Ferdi’nin Avrupa’da düzenli süre alamadığı iddiaları

Fenerbahçe’nin çok yönlü bir oyuncu arayışında olması

Teknik heyetin Ferdi’nin oyun stiline hâlâ sıcak bakması

Taraftarın geri dönüş talebi

Bu nedenle transfer döneminde Ferdi ismi yeniden güçlü şekilde konuşulmaya başladı.

Fenerbahçe Yönetiminden Net Bir Açıklama Var mı?

Şu ana kadar Fenerbahçe cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak kulislerde:

“Ocak ayında sürpriz bir hamle gelebilir”

“Fenerbahçe, eski oyuncularını yeniden gündeme alabilir”

“Ferdi için şartlar oluşursa masaya oturulabilir”

şeklinde değerlendirmeler yer alıyor.

Yönetim, mali koşullar uygun olursa ve teknik heyet onay verirse, böyle bir transferi tamamen dışlamıyor.

Ferdi Kadıoğlu’nun Geri Dönme İhtimali Ne Kadar Güçlü?

Kesinleşmiş bir anlaşma veya resmi görüşme yok.

Yönetimin bu transfer için tüm şartları zorlayacağı ve girişimlere başladığı konuşuluyor.

Geri dönüş ihtimalini güçlendiren unsurlar:

Fenerbahçe’deki güçlü geçmişi

Oyuncunun Türkiye’de büyük taraftar desteğine sahip olması

Sol bek / kanat rotasyonunda Fenerbahçe’nin takviye ihtiyacı

Oyuncunun çok yönlü yapısının İsmail Kartal’ın oyun sistemine uygun olması

Bu faktörler nedeniyle Ocak ayında sürpriz bir gelişme yaşanması ihtimal dahilinde.