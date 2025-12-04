Türkiye'de ölümlü kazaya karışmamış ve ceza puanlarından kaynaklı ehliyetine el konulan, 1 Milyon şoför görevli yerine getiremediği için işsiz kaldı. Ehliyetine el konulan şoförlerin sadece mağdur edilmediği, ailelerinde zor durumda bırakıldığı ifade edilirken, yetkililerden bir defaya mahsusluk ehliyetlerin geri iade edilmesi bekleniyor.

Bu konuda sadece uzun yol şoförlerinin değil, aynı zamanda otobüs şoförü, taksici gibi pekçok alanda vatandaşlar işsiz bırakıldı.

Mağdur edilen vatandaşlar, geçtiğimiz ay 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'ne özel ehliyetlerinin tek seferlik verilmesini talep ediyor. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu konuda, mağdur sürücüler yargı paketinde ehliyet affı yer alması gerektiğini vurguladı.

"Sesimizi duyan neden yok"

Sosyal medyada işte paylaşımlardan biri: "11. Yargı Komisyondan ŞoföreAdalet gelmesi gerekiyor bakanlar vekiller defalarca dile getirdi sesimizi duyan neden yok." denildi.

2026 yılına girmeye çok az kalırken, 11. Yargı Komisyonu'nda şoföre yönelik bir düzenleme olacak mı?