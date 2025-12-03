Derbideki etkili performansının ardından böyle bir haberin çıkması, hem taraftarları hem de teknik ekibi endişeye sevk etti. Özellikle karşılaşma sırasında yaşadığı kısa süreli ağrının ciddi bir probleme işaret edip etmediği merak ediliyor.

Resmî Açıklama Bekleniyor

Sakatlığın boyutu ve Osimhen’in sahalara dönüş süresiyle ilgili henüz kulüp kaynaklarından ya da oyuncunun temsilcisinden doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Belirsizlik devam ederken, gözler yapılacak resmi duyurulara çevrilmiş durumda.

Galatasaraylı taraftarlar ise yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin gelecek gelişmeleri kaygıyla takip ediyor.