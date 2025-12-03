AK Parti, Ankara’da düzenlediği toplantıda “AK Elçi” projesini kamuoyuna duyurdu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Programda konuşan Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, yeni saha modeliyle birlikte partiye katılımların hız kazandığını belirtti.

“700 BİN YENİ ÜYENİN 100 BİNİ ANKARA’DAN”

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, konuşmasında Türkiye genelinde 700 bin yeni üye kazanıldığını, bunlardan 100 bininin yalnızca Ankara teşkilatına katıldığını söyledi. “Davamızın mücadelesi için siyaset yapıyoruz. İnşallah bu akşam buradan güçlü bir kadroyla çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN: BU SADECE BİR TANITIM DEĞİL, TARİHİ BİR TEŞKİLATLANMA MODELİ

Programda söz alan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “AK Elçi” modelinin Ankara’nın tüm mahalle ve sokaklarına yayılacak kapsamlı bir yapılanma olduğunu vurguladı. Özcan, şunları söyledi:

“Bugün burada bir lansman yapmıyoruz. Ankara’da her sokağa, her haneye ulaşacak tarihi bir teşkilatlanma modelini açıklıyoruz. Haziran ayında Sincan’da başlattığımız çalışma, kısa sürede tüm Ankara’nın ortak modeline dönüştü.”

