Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakımını belirlemek üzere ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık’ta toplanacak.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek. Komisyonun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.