Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur Tiyatro ve Konferans Salonunda etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Etkinlik akşam 18:45'te başlayacak olup, tüm vatandaşlar ücretsiz davetlidir.

"Tüm vatandaşlar davetlidir"

Başkan Yaşar'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Sevgi, emek ve dayanışmayla aşamayacağımız engel olmadığına tüm kalbimle inanıyorum. Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenleyeceğimiz özel etkinliğe tüm vatandaşlarımız davetlidir." diye konuştu.

Aralık Dünya Engelliler Günü ne zamandır kutlanıyor?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 1992 yılından beri kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler, 1992’de aldığı kararla 3 Aralık’ı “Uluslararası Engelliler Günü” ilan etti. O tarihten bu yana her yıl dünyanın birçok ülkesinde engellilik konusunda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.