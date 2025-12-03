Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur Tiyatro ve Konferans Salonunda etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Etkinlik akşam 18:45'te başlayacak olup, tüm vatandaşlar ücretsiz davetlidir.

"Tüm vatandaşlar davetlidir"

Başkan Yaşar'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Sevgi, emek ve dayanışmayla aşamayacağımız engel olmadığına tüm kalbimle inanıyorum. Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenleyeceğimiz özel etkinliğe tüm vatandaşlarımız davetlidir." diye konuştu.

Tuğba Özerk '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' konseri verdi
Aralık Dünya Engelliler Günü ne zamandır kutlanıyor?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 1992 yılından beri kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler, 1992’de aldığı kararla 3 Aralık’ı “Uluslararası Engelliler Günü” ilan etti. O tarihten bu yana her yıl dünyanın birçok ülkesinde engellilik konusunda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

