Şarkıcı Tuğba Özerk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salon'da, Türkiye'nin ilk otizmli doktora öğrencisi Buğra Çankır ile 8 otizmli ve 2 görme engelli bireyden oluşan 'Bizim Orkestra' ile konser verdi. Konserde 'Bizim Orkestra' ekibine, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan senfoni orkestrası da eşlik etti. Orkestrayı Şef Atay Bağcı yönetti. Konser, kasik müzikte Bach ve Mozart gibi büyük bestecilerin eserleriyle başlayıp, ardından geleneksel müzik dokusunu temsil eden Tanburi Cemil Bey'in Ferahfeza Saz Semaisi ile devam etti.

MÜZİK TÜRLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

Ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bizim Orkestra'nın üyeleri, Tuğba Özerk’in sevilen şarkılarını sanatçı ile birlikte grup olarak seslendirdi. Ayrıca konserde hafızalarda yer etmiş nostaljik şarkılar da seslendirildi. Böylece orkestra ekibi konserde hem klasik müziği hem popüler müziği hem de geleneksel müziği aynı sahnede buluşturdu. Çoğunluğu absolut (kusursuz) kulak olan öğrenciler ve Tuğba Özerk, çaldıkları ve söyledikleri her parçada seyircilerden büyük alkış topladı.

'BİZ ENGEL TANIMIYORUZ'

Tuğba Özerk, 'Bizim Orkestra' ile birlikte yaptıkları provalar boyunca çok duygusal anlar yaşadıklarını söyleyerek, "Birlikte ağladık, güldük, sohbetler ettik. Benim için çok kıymetli bu desteği verebiliyor olmak. Sesimle bir şekilde katkı olmak inanılmaz kıymetli. Engel kalplerde olmasın yeter ki yoksa biz engel tanımıyoruz. Onlara sahneyi bırakıp, onları daha da hayatın içerisinde tutunur vaziyette göstermek ve onlarla birlikte hissetmek çok güzel. Çocuklar zaten çok tatlılar ve çok da yetenekliler. Dolayısıyla hiç zorlanmadık. Birbirimizi de çok sevdik. Burada önemli olan birlikte bir şey yapıyor olmak. Yanlış girdi çıktısı falan; bunların hiçbirisi önemli değil. Birbirimize destek olalım. Hayatın içinde olmalarına katkı sağlayalım hep beraber. Bence bu toplumsal olarak yapılması gereken bir şey" dedi. (DHA)