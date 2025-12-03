Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olması sebebiyle İstanbul Güngören'de akşam 19:30'da gerçekleşecek mitinge bütün vatandaşları davet etti. Miting Kale Center AVM önünde gerçekleşecek.

"Hep birlikte kazanacağız"

Şanlıurfa Milletvekili Tanal'ın konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı çağrı şöyle: "Biz meydanlarda omuz omuza direnmeye devam edersek, çağrıldığımız her yerde mücadeleyi büyütürsek; bizim önümüzde hiçbir güç duramaz! Hep birlikte meydanlarda direneceğiz! Hep birlikte kazanacağız! Yarın akşam Güngören’de buluşuyoruz." şeklinde konuştu.