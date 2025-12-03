3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kutlanmasının nedeni, engellilik konusunda duyarlılığı artırmak, erişilebilirliği güçlendirmek ve herkes için daha kapsayıcı bir yaşam alanı oluşturma gerekliliğini hatırlatmaktır. Eğitimden sağlığa, istihdamdan günlük yaşama kadar her alanda engelli bireylerin yanında olunması gerektiğini vurgular.

Kısacası, 3 Aralık; farkındalık yaratmak, engelleri birlikte kaldırmak ve daha adil bir toplum inşa etmek için önemli bir hatırlatmadır.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'den 3 Aralık Mesajı

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü sosyal medya hesabından şöyle kutladı: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, hep birlikte aynı yolun yürüyenleriyiz. Mamak’ta engelleri dayanışmayla kaldırıyoruz." diye konuştu.