İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu partisinin grup toplantısında, terörsüz Türkiye konusunda eleştirilerini sürdürdü. Dervişoğlu, Mesud Barzani'nin Türkiye ziyareti sırasında Şırnak’ta düzenlenen sempozyuma katıldığı sırada yanında bulunan askeri üniformalı ve uzun namlulu silahlı korumaların görüntüsünü de sert bir şekilde eleştirdi.

“KEDİ BİLE VERMEM” DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, dünyanın hiçbir bağımsız ve müstakil devletinin, kendi toprağında hiçbir yabancı güce askeri kamuflaj ve uzun namlulu silahlarla cirit attırmayacağını vurguladı. Hatanın ilk adımının, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir valiliğinin böyle bir dönemde Barzani’yi onur konuğu olarak davet etmesi olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti kendisinden teröristleri istediğinde ‘Kedi bile vermem’ diyen bu zat, AK Parti milletvekilinin attığı taklalarla mutlu mesut olsa da milletimizin yüreği yanmıştır. Hatırlayın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Başkanı, karmaşanın ortasındaki Suriye’ye gittiklerinde bile koruma ekibinin kıyafetlerine özen göstermiş, özel ama sivil kıyafetler tercih edilmişti. Bu devlet olmanın ve devlet ahlakının bir gereğidir.” dedi.

“AHLAKSIZLIĞA İMZA ATANLAR”

Şırnak’ta Cizre’de bu ahlaksızlığa imza atanlara, izin verenlerin hadlerinin bildirilmesi gerektiğini hatırlatan Dervişoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onuru, bir daha unutmamalarını sağlayacak şekilde hatırlatılmalıdır. Devletimiz, misafirlerini koruyacak kudrette, topraklarında da şov yaptırmayacak haysiyettedir. O haysiyetin çiğnendiği yerin adı da Şırnak’tır, Cizre’dir.

Bakın, unutulup gitmesin, Barzani’nin gelişiyle ilgili olarak DEM Parti sözcüsü ne dedi; ‘Burada ev sahibidir. Kendi toprağına gelmiş sayılır.’ dedi. İnanmayabilirsiniz, tekrar edeyim; ‘Burada ev sahibidir. Kendi toprağına gelmiş sayılır.’ dedi.”

“HADİ ORADAN”

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu şunları söyledi: “Hadsizliği, şımarıklığı, aymazlığı görüyor musunuz? Barzani, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kentinde ev sahibiymiş. Hadi oradan… Hadi oradan… Hadi oradan…

Şırnak ilinin Cizre ilçesi, Kuzey Irak’a bağlandı da bizim mi haberimiz yok? Bunlara kapı arkasında sözler verildi de bizim mi haberimiz yok? Barzani’nin Şırnak’ta ev sahibi de ne demektir?

Kardeşlerim, bu işler tesadüf değil. Bu işler organize işler. Bu adımlar ısınma turları. ‘Kendi toprağı’ dedirtiyor, üniformalarla şov yaptırıyorlar. Niyetleri bellidir. Bunlar Suriye’deki PKK’nın başı olan Mazlum Abdi’ye yol yapıyorlar! Bu şımarıklıklarla, bu aymazlıkla yetinmediler. Bir de Emniyet Müdürümüzü hedefe koydular.”