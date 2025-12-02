Yeniden Refah Partisi Yeni MYK ve Başkanlık Divanı Görev Dağılımı

Kongre sonrası belirlenen yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

Genel Başkanvekili: Sacid Günbey

Genel Başkanvekili ve AR-GE Başkanı: Doğan Aydal

Siyasi İşler Başkanı: Suat Kılıç

Teşkilat Başkanı: Nurettin Gül

Eğitim Başkanı: Naim Öztürk

Tanıtım ve Medya Başkanı: Fatih Müjdeci

Hukuk İşleri Başkanı: İbrahim Gök

Seçim İşleri Başkanı: Osman Gezgin

Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı: Bilal Yıldırım

Halkla İlişkiler Başkanı: Cemil Çolak

Ekonomik İşler Başkanı: Fatih Bayramoğlu

Sosyal İşler Başkanı: Cengiz Zor

Dış İlişkiler Başkanı: Doğan Bekin

Mahalli İdareler Başkanı: Bülent Osman Osmanağaoğlu

Mali İşler Başkanı: Şükrü Yılmaz

Engelli Vatandaşlar Başkanı: Cengiz Erduran

Yurtdışı Vatandaşlar Başkanı: Mehmet Aşıla

Genel Sekreter: Mehmet Altınöz

Milli Eğitim Politikaları Başkanı: Fatih Öztek

Kadın Kolları Başkanı: Ayşe Nur Aslan

Gençlik Kolları Başkanı: Selçuk Efe

Kongre Sonrası Parti Kadrosunda Yenilenme

Parti kaynakları, yeni MYK ile birlikte güçlü bir kadro oluşturulduğunu ve 2025 siyasi ajandasının bu ekip tarafından şekillendirileceğini belirtti. Yeniden Refah Partisi, kongre sonrası açıklanan bu isimlerle yerel ve genel siyaset çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor.