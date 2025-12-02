Yeniden Refah Partisi Yeni MYK ve Başkanlık Divanı Görev Dağılımı
Kongre sonrası belirlenen yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:
-
Genel Başkanvekili: Sacid Günbey
-
Genel Başkanvekili ve AR-GE Başkanı: Doğan Aydal
-
Siyasi İşler Başkanı: Suat Kılıç
-
Teşkilat Başkanı: Nurettin Gül
-
Eğitim Başkanı: Naim Öztürk
-
Tanıtım ve Medya Başkanı: Fatih Müjdeci
-
Hukuk İşleri Başkanı: İbrahim Gök
-
Seçim İşleri Başkanı: Osman Gezgin
-
Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı: Bilal Yıldırım
-
Halkla İlişkiler Başkanı: Cemil Çolak
-
Ekonomik İşler Başkanı: Fatih Bayramoğlu
-
Sosyal İşler Başkanı: Cengiz Zor
-
Dış İlişkiler Başkanı: Doğan Bekin
-
Mahalli İdareler Başkanı: Bülent Osman Osmanağaoğlu
-
Mali İşler Başkanı: Şükrü Yılmaz
-
Engelli Vatandaşlar Başkanı: Cengiz Erduran
-
Yurtdışı Vatandaşlar Başkanı: Mehmet Aşıla
-
Genel Sekreter: Mehmet Altınöz
-
Milli Eğitim Politikaları Başkanı: Fatih Öztek
-
Kadın Kolları Başkanı: Ayşe Nur Aslan
-
Gençlik Kolları Başkanı: Selçuk Efe
Kongre Sonrası Parti Kadrosunda Yenilenme
Parti kaynakları, yeni MYK ile birlikte güçlü bir kadro oluşturulduğunu ve 2025 siyasi ajandasının bu ekip tarafından şekillendirileceğini belirtti. Yeniden Refah Partisi, kongre sonrası açıklanan bu isimlerle yerel ve genel siyaset çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor.