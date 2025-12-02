Yılmaz Erdoğan’ın yıldızlarla dolu kadrosuyla büyük merak uyandıran dizisi “Organize İşler Karun Hazinesi”nin çekimleri bugün tamamlandı. İstanbul’da başlayan ve Köyceğiz’de devam eden, Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstlendiği 8 bölümlük yapım Netflix’te yayınlanacak.

İnci Taneleri seti aralık sonunda başlıyor

Ekim ayında “Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri’ne başlıyoruz” mesajını paylaşan Yılmaz Erdoğan, artık tüm yoğunluğunu İnci Tanelerinin yeni sezon senaryosuna verecek. Kanal D’de ekrana gelen fenomen dizinin 3. sezon çekimlerinin aralık sonunda başlaması planlanıyor.

Kanal D yönetiminin, dizinin yayın günü olan perşembeyi aylar öncesinden boş bırakması, yeni sezon hazırlıklarının uzun süredir sürdüğünü gösteriyor.