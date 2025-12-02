TÜRK-İŞ’in geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine gösterdiği tepkinin ardından başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. İşçi konfederasyonları TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, komisyonun yapısının değiştirilmesi yönündeki taleplerini ısrarla sürdürüyor.

Hükümet temsilcisi sayısı düşürülecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi konfederasyonlarının talepleri doğrultusunda 21 Ekim’de Üçlü Danışma Kurulu’nu topladı ve komisyon yapısını değiştirecek önemli bir adım için hazırlık başlattı. Bakanlığın gündemindeki “ara formül”e göre, mevcutta işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilciden oluşan 15 kişilik komisyon yeniden düzenlenecek. Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyona 5’er üye ile katılmaya devam ederken, hükümetin temsilci sayısının 1’e kadar düşürülmesi planlanıyor.

TÜRK-İŞ’e sunulan düzenlemeyle hükümet temsilcisinin komisyondaki hakem rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun teklifi kabul etmesi halinde, konfederasyonun Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılması bekleniyor.

Yarım asırdır aynı sistem uygulanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısı 1974’ten bu yana kullanılıyor. O yıl alınan kararla bölgesel asgari ücret uygulaması kaldırılarak ülke genelinde tek bir asgari ücret belirlenmeye başlanmıştı. Komisyon, Bakanlığın belirlediği bir üyenin başkanlığında en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılıyor.

Mevcut asgari ücret: Net 22 bin 104 lira

Türkiye’de halen bir işçi için brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş, net asgari ücret ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir çalışan için 30 bin 621 lira 48 kuruşu buluyor. Bu tutarın 26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşu SGK primi, 520 lira 11 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta fonu katkısından oluşuyor.