Oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak Acıbadem Maslak Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İç kanama geçirdiği belirlenen 49 yaşındaki oyuncu, acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Cemcir’in yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı ve genel sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

“Kanama kontrol altına alındı”

Hastanenin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Murat Bey, hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım sürecinde tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi tarafından takip edilen hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup iyiye gitmektedir.”