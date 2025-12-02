Yılmaz Özdil’in Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeliğine getirilmesinden sonra ilk transferini yaptı. Halk TV’de haberlerinin deneyimli sunucusu Ekrem Açıkel Sözcü TV’ye geçti.

Ekrem Açıkel, Sözcü TV’de hafta sonu ana haber bültenini sunacak. Deneyimli gazeteci, Sözcü TV’de sadece hafta sonu ana haber sunmakla kalmayacak; aynı zamanda prime time kuşağında da bir haber programının moderatörlüğünü de yapacağı bildirildi.

Sözcü Tv'de Yılmaz Özdil'in göreve gelmesiyle 15 çalışanın işine son verilmişti. Yeni yapılanmada Yılmaz Özdil Sözcü Medya Grup Başkanı, İpek Özbey ise Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni görevine getirilmişti.