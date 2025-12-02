Tekirdağ’da biri TIR olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç (27) ile kardeşi Semih Genç (23) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Tekirdağ–Malkara kara yolu Yağcı Kavşağı’nda meydana geldi. Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu’nda görev yapan Mehmet Sadi Genç’in kullandığı 59 AGJ 365 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Kamil İ. (63) yönetimindeki 45 YB 417 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Arkadan gelen Y.G. yönetimindeki 10 H 1032 plakalı otomobil de Genç’in aracına çarparak kazaya dahil oldu.

Çarpmanın etkisiyle Mehmet Sadi Genç ve kardeşi Semih Genç araçta sıkıştı. Diğer otomobilde bulunan H.G. ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından TIR sürücüsü Kamil İ. ve otomobil sürücüsü Y.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.