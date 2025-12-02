İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni görüntülerle Türkiye’deki hayvan ithalatında yaşanan büyük skandalı bir kez daha gündemin merkezine taşıdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Çömez’in yayımladığı belgeler, Avrupa’dan getirilen büyükbaş hayvanların hastalıklı olduğu, gemi seyir hâlinde ölerek denize atıldığı ve hayvanların Türkiye’ye sahte ırk beyanıyla sokulduğu iddialarını içeriyor.

“HAYVANLARI ÇEKYA VE MACARİSTAN’DAN TOPLADILAR”

Çömez, yayımladığı görüntülerde, ithalat zincirinin Çekya ve Macaristan merkezli bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü belirterek süreci şu sözlerle paylaştı: “Hayvanları Çekya ve Macaristan’dan Attila Koletich topluyordu. Tırlara yükleyip Slovenya’ya getiriyor, Koper Limanı’ndan gemilere bindiriyorduk. Çoğunu Bandırma Limanı’na taşıdık.”

SAHTE IRK BEYANI: HOLSTEİN’LARI BELÇİKA MAVİSİ DİYE SOKTULAR

İddiaların bir diğer kritik boyutu ise hayvanların Türkiye’ye girişinde yapılan beyan usulsüzlükleri. Çömez, getirilen hayvanların önemli bölümünün yanlış bilgilerle ülkeye sokulduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Holstein inekleri Türkiye’ye ‘Belçika Mavisi’ olarak sokuldu.” Bu durum hem gıda güvenliği, hem de ırk standardı ve et verimliliği açısından büyük soru işaretleri doğurdu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.