“Aşırı Kafein İçeren Kahveler Tehlikeli Olabilir”

Uzmanlara göre bazı kahve türleri, özellikle ek shot eklenen içecekler ve enerji içeceği benzeri karışımlar, kısa sürede vücuda aşırı kafein yüklenmesine neden olabiliyor.

Kafein miktarının kişiden kişiye değişen toleransı nedeniyle bazı bireylerde:

Çarpıntı

Göğüs sıkışması

Bayılma

Bilinç kaybı

gibi ciddi reaksiyonlar gelişebiliyor.

Kahve İçtikten Sonra Kalbi Durdu İddiası

İddialara göre genç bir tüketici, arkadaşlarıyla kahve içtikten kısa süre sonra fenalaştı. Tanıklar, kişinin bir anda yere yığıldığını ve sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığını belirtti.

Hastaneye kaldırılan kişinin kısa süreli kalp durması sonrası entübe edilerek yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Doktorların ilk değerlendirmesinde, yüksek kafein alımının etkisinin araştırıldığı öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili teknik incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Uzmanlar: “Trend haline gelen büyük boy ve çok shotlı kahvelere dikkat”

Son yıllarda sosyal medya platformlarında popüler olan “dev boy kahve”, “çok shotlı espresso”, “enerji içeceği karışımlı kahve” gibi tariflerin özellikle gençler arasında hızla yayıldığını belirten uzmanlar, bu içeceklerin kısa süre içinde vücut yükünü olağanüstü artırdığını ifade ediyor.

Bir uzman şu uyarıyı yapıyor:

“Sağlık durumunu bilmeden yüksek kafein tüketmek risklidir. Bazı bireyler farkında olmadan tek içecekte günlük kafein limitinin birkaç katını alabiliyor.”

Soruşturma Devam Ediyor

Hastanede tedavisi süren kişinin sağlık durumunun stabil duruma getirildiği, ancak izlem amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Yetkililer olayda tüketilen kahvenin içeriğini, eklenen shot sayısını ve kişinin o anki sağlık durumunu incelemeye aldı.

Kafein Tüketiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bu bölüm bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye niteliği taşımaz.

Uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken genel noktalar:

Günlük önerilen kafein sınırı kişiden kişiye değişir.

Enerji içeceği + kahve gibi karışımlar risk oluşturabilir.

Kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu yaşayanlar kafein konusunda daha dikkatli olmalı.

Kafeinli içecekleri sosyal medya trendlerine göre değil, kendi toleransınıza göre tüketin.

Bu kahve neden tehlikeli?

Bazı kahveler, çok yüksek kafein içerdiği için kısa sürede vücuda yoğun yük bindirebilir.

Kahve içtikten sonra kalbi duran kişinin durumu ne?

Yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve entübe edildiği, durumunun stabil seyrettiği bildirildi.

Uzmanlar ne uyarısı yapıyor?

Aşırı kafein içeren, shot eklenmiş ve büyük boy trend kahvelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyorlar.