Ekonomik dengeler, enflasyon beklentileri ve çalışanların alım gücü dikkate alınarak hazırlanan bu yeni sistem, asgari ücret hesaplamasında kalıcı bir değişikliğe gidilebileceğine işaret ediyor.

5+5+1 Formülü Nedir? Yeni Asgari Ücret Hesaplama Yöntemi

Komisyonda gündeme gelen formüle göre asgari ücret belirlenirken üç ana kriter dikkate alınacak:

1️⃣ %5 Refah Payı Artışı

Çalışanların yaşam standartlarını artırmayı hedefleyen bu madde, yıllık enflasyondan bağımsız olarak asgari ücrete ek pozitif iyileştirme anlamı taşıyor.

2️⃣ %5 Enflasyon Dengesi

Ekonomik gerçeklere uygun bir taban artış sağlamak amacıyla enflasyonun temel etkisi hesaplamaya sabit şekilde dahil edilecek.

3️⃣ +1 Ek Destek Katsayısı

Bu bölüm, “aile durumu, gelir düzeyi, yaş, meslek grubu” gibi farklı sosyo-ekonomik faktörlere göre uygulanabilecek esnek bir katsayı olarak değerlendiriliyor.

Bu üç kriterin birleşmesiyle her yıl otomatik güncellenen, daha öngörülebilir ve enflasyona karşı korumalı bir asgari ücret mekanizması amaçlanıyor.

Yeni Sistem Ne Anlama Geliyor? Çalışanları Nasıl Etkileyecek?

Yeni formülün hayata geçmesi durumunda:

Her yıl zam tartışmaları azalacak, sistem otomatik işleyecek.

Asgari ücret artık enflasyon karşısında daha korumalı hale gelecek.

İşverenler açısından maliyet öngörüsü daha net olacak.

Çalışanlar her yıl “asgari düzeyde refah payı” alma hakkına kavuşacak.

Uzmanlar, sistemin uzun vadede hem çalışan hem de işveren için daha istikrarlı bir yapı oluşturacağını belirtiyor.

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? 5+5+1 Formülü Uygulanırsa Örnek Hesaplama

Güncel rakamlar henüz resmi olarak paylaşılmadığı için olası senaryolar üzerinden hesaplamalar yapılıyor.

Mevcut asgari ücret üzerine 5+5+1 formülü uygulandığında, toplam artış yaklaşık %11-12 bandına denk geliyor.

Bu da yeni asgari ücretin tahmini olarak şu aralıklarda olabileceğine işaret ediyor:

Tahmini Alt Bant:

Tahmini Üst Bant:

(Resmi açıklama geldiğinde rakamlar güncellenecektir.)

Komisyonda İlk Tepkiler: İşçi ve İşveren Tarafı Ne Diyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun iki tarafı da formüle temkinli ancak yapıcı yaklaşıyor:

İşçi tarafı:

Refah payının mutlaka artırılması gerektiğini vurguluyor.

1 puanlık ek katsayının çalışan lehine genişletilmesini talep ediyor.

İşveren tarafı:

Maliyet artışlarının kontrollü şekilde yapılması gerektiğini savunuyor.

Kalıcı ve öngörülebilir bir sistemin işverenleri rahatlattığını belirtiyor.

Sık Sorulan Sorular

5+5+1 formülü kesinleşti mi?

Hayır, henüz komisyon gündeminde tartışma aşamasında.

Yeni sistem ne zaman yürürlüğe girebilir?

Tarafların anlaşması halinde karar, Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Asgari ücrete yılda iki kez zam yapılacak mı?

Bu formül, yıllık otomatik güncellemeyi hedefliyor; ancak ikinci zam ihtimaller dahilinde.