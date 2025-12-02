Yakışıklı oyuncu Can Yaman, İtalya’ya taşınmasına sebep olan dev prodüksiyonlu dönem dizisi #Sandokan ile bu akşam seyirciyle buluşuyor. İtalyan devlet kanalı Rai1, dizinin peş peşe ilk 2 bölümünü ekrana getirecek. 8 bölümlük dizi, Aralık ayı boyunca pazartesi akşamları ikişer bölüm halinde izleyiciyle buluşacak. Sandokan, İtalya’nın yanı sıra ABD, Kanada, Rusya, Portekiz ve İngiltere’de de yayınlanacak.

Can Yaman, “Kelebek Labirenti”nde ajan Kaplan olarak izleyici karşısında

Can Yaman, şu günlerde Kanarya Adaları’nda “El Labirento Las Mariposas” (Kelebek Labirenti) dizisinin başrolünü üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Alberto Ruiz Rojo ve Iñaki Peñafiel’in oturduğu romantik gerilim dizisinde Yaman, gizli görevli ajan Kaplan karakterini canlandırıyor.

Ángela Obón ve Daniel Corpas’ın senaryosunu yazdığı 8 bölümlük dizi, Kanarya Adaları ve Madrid’de çekiliyor ve nisan ayında tamamlanması planlanıyor. Dizide Can Yaman’a María de Nati, Andrea Duro, Félix Gómez, Noa Rollón, Michelle Calvo ve Leander Vyvey eşlik ediyor.

İspanya’nın en çok aranan ajanı Kaplan

Dizide Kaplan, ihanet sonucu İspanya’nın en çok aranan adamı haline geliyor. Hem adını temize çıkarmak hem de devlet kasasından çalınan milyonlarca avroluk soygunun arkasındaki isimleri ortaya çıkarmak için mücadele eden Kaplan, aynı zamanda aşkın sınadığı bir serüven yaşıyor.

Can Yaman’ın 3 sezona yayılan projeleri hazır

Can Yaman, İspanya’daki 8 bölümlük Kelebek Labirenti dizisinin çekimlerinin ardından, 2026 yazında #Sandokan’ın 2. sezonunu, peşinden bir sit-com ve Güney Amerika’da sinema filmi projelerini hayata geçirecek. 2028 yılında ise Sandokan’ın 3. sezonu ile izleyici karşısına çıkacak.