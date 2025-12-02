Sarı-lacivertli kulübün Ülker Stadı’nda gerçekleşen buluşmada;

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar,

Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer,

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel,

Gelir Yaratma ve Pazarlama Direktörü,

ve Chobani’nin üst düzey temsilcileri de hazır bulundu.

Görüşmede Fenerbahçe ile Chobani arasında olası iş birlikleri, spor ekonomisi ve kulübün global marka stratejileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Hamdi Ulukaya’nın Fenerbahçe – Galatasaray derbisini izlemesi ve ertesi gün yönetimle bir araya gelmesi, sarı-lacivertli kulübün uluslararası iş birliği çalışmaları açısından dikkat çekti.