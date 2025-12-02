Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarının duruşmalarının halka açık şekilde yayınlanması için verilen önerge kabul edilmedi.

TRT’de canlı yayın talebi TBMM’de reddedildi

CHP’nin sunduğu önerge, özellikle Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecinin şeffaflaştırılması amacıyla hazırlanmıştı. Önerge, duruşmaların TRT ekranlarında canlı yayımlanmasını ve kamuoyunun tüm süreci doğrudan takip etmesini öngörüyordu.

Ancak TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada AK Parti ve MHP milletvekillerinin ret oylarıyla teklif kabul edilmedi.

CHP: “Halkın gerçeği izlemesi engellendi”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, önergenin gerekçesini şu şekilde açıkladı:

Tutuklu belediye başkanlarının yargılamalardan korkmadığını ,

Sürecin tamamen şeffaf yürütülmesini istediklerini ,

Duruşmaların TRT’de yayınlanmasının halkın en doğal hakkı olduğunu belirtti.

Emir, teklifin reddedilmesini “yargılamanın halktan kaçırılması” olarak değerlendirdi.

Gözler kritik duruşmalara çevrildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere tutuklu CHP’li belediye başkanlarıyla ilgili yargı süreci devam ederken, duruşmaların TRT’de yayınlanmasının reddedilmesi sonrasında tartışmalar büyüyor.

Siyasi gündemde “şeffaflık”, “yargı sürecinin kamuya açık olması” ve “TRT’nin kamu görevi” tartışmaları öne çıkıyor.