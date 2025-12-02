Parla’nın vefatının ardından yayınevi Metis Yayınları, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin düşün dünyasına derin katkılar sunan, siyasal düşünce tarihimizin en önemli isimlerinden Taha Parla’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hepimize sabır ve güç diliyoruz.”

Akademik alanda bıraktığı önemli eserlerle tanınan Prof. Dr. Taha Parla, özellikle Türkiye’nin siyasal düşünce yapısını analiz eden çalışmalarıyla kuşaklar boyunca referans kabul edilen bir isim olarak anılıyor.

Parla’nın vefatı sonrası öğrencileri, akademisyenler ve düşünce dünyası temsilcileri taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.